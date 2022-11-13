دورات تأهيل في «تربية الإسكندرية» لخريجي الكليات للعمل بالمدارس

قال أحمد حسن العطار الخبير القانوني بكلية التربية بجامعة الإسكندرية إن الكلية نظمت دورات تدريبية لتأهيل وتدريب الشباب من خريجي الكليات الأخرى غير التربية للعمل بمهنة التدريس في المدارس الخاصة فقط وغير مصرح لهم بالعمل أو التعيين في المدارس الحكومية وتقام هذه الدورات بداخل الكلية أو خارجها في حالة زيادة العدد.

شهادتنا معتمدة

أكد الدكتور حسن عابدين وكيل كلية التربية بالاسكندرية لـ«الوطن» أن الشهادة التي تمنحها الكلية للدارس في الدورة معتمدة وموثقة وشرط أساسي للمتدرب حضور كل ساعات التدريب المقررة وهناك بروتوكول مع جهات تعليمية حكومية للسماح للمتدربين من غير خريجي كلية التربية للعمل بالتدريس.

وأضافت الدكتورة إلهام سعيد بكلية التربية أنه تسهيلا على من يرغب في الحصول على تلك الدورة خارج الكلية فقد تم الاتفاق مع عدد من المدارس الخاصة تجميع مدرسيها من غير خريجي التربية ولا يقل عددهم عن 30 متدربا ويتم انتقال المحاضرين إليهم دون أي زيادة في رسوم الدورة.

الإستفادة من التجربة

وأشار المهندس أحمد الريان صاحب مدارس خاصة إلى المدارس استفادت كثيرا من تلك التجربة التي تؤهل الشباب من غير خريجي كلية التربية للعمل كمدرسين لحل أزمة المدرسين وفتح أسواق جديدة للعمل للشباب.

وأضافت دلال فرج منسقة بالدورة أنها تجمع العدد المطلوب بالمدارس الخاصة وتخطر إدارة الكلية ويتم تحديد المواعيد والبدء فورا في الدورات وهناك تعاون كبير من أصحاب المدارس الخاصة والعاملين بها للحصول على تلك الدورة لتأهليهم للعمل وتقنين أوضاعهم وهذه الدورات لها دور كبير في حل أزمة التدريس.