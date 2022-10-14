وفاة فاتن عبد اللطيف عميدة كلية التربية للطفولة السابقة في الإسكندرية

توفيت الدكتورة فاتن عبد اللطيف، عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة السابقة بجامعة الإسكندرية وعضو المجلس القومي للمرأة، وجرى تشييع الجنازة ظهر اليوم الجمعة من مسجد المواساة ويقتصر العزاء على المقابر بمدافن الأسرة بالناصرية وسط حالة من الحزن بين طلابها وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

ونعت أسرة جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، ببالغ الحزن والأسى، الدكتورة فاتن عبد اللطيف، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة الأسبق، وعضو المجلس القومي للمرأة.

توفيت فاتن عبد اللطيف بعد مسيرة حافلة في دعم المرأة المصرية

كانت فاتن عبد اللطيف من ضمن العشر أعضاء المختارين من ذوي الخبرة والمكانة المجتمعية العامة لتمثيل فرع الإسكندرية بالمجلس القومي للمرأة وشاركت في العديد من الفاعليات الهامة المؤثرة في المجتمع مثل مبادرة «مدن آمنة خالية من التحرش ضد النساء» والتي نظمها فرع الإسكندرية بالمجلس القومي للمرأة للوقوف على حل جذري ضد ظاهرة التحرش.

مبادرات للمرأة والطفل تبنتها فاتن عبد اللطيف أثناء مسيرتها

وتبنت «عبد اللطيف» بخبرتها ومعرفتها، قيادة فاعليات عن العلاقة بين الزوجين داخل الأسرة والتذبذب وطرق تربية الأبناء الصحيحة والمفترض العمل بها في المجتمع، ولم تسقط أهمية الطفل أيضا من عينها حيث شاركت في مبادرات كثيرة خاصة بالطفل منها التغذية السليمة ومراحل النمو المختلفة للأطفال، وكيفية تعريف أولياء الأمور بالأنماط الخاصة بكل طفل.