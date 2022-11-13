زلزال بقوة 5 درجات قبالة سواحل تايوان

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، المياه قبالة مقاطعة «تايتونج» في تايوان، في قوت مبكر من اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته قناة «سي جي تي إن» الصينية.

وكانت «جزيرة تايوان»، تعرضت لزلزال بلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر، أسفر عن مصرع أكثر من ألفي شخص في عام 1999.

عمق الزلزال

وقال مركز «شبكات الزلازل» الصيني، إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، مشيرا إلى رصد مركز الهزة الأرضية عند خط عرض 22.44 درجة شمالا وخط طول 121.10 درجة شرقا.

زلازل في تايوان

وفي 3 أكتوبر الماضي، ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، قبالة الساحل الشرقي لجزيرة تايوان، فيما وقع مركز الزلزال، على عمق 23.5 كيلو متر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي 18 سبتمبر الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر الجزء الجنوبي الشرقي من تايوان، فيما أسفرت الهزة الأرضية، عن خروج عربات قطار عن القضبان وانهيار مبنى، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.