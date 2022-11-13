سلمان الفرج يغيب عن ودية السعودية وكرواتيا قبل لقاء الأرجنتين بالمونديال

قالت تقارير صحفية سعودية، إن سلمان الفرج قائد المنتخب السعودي، سيغيب عن المواجهة الودية ضد كرواتيا، الأخيرة قبل انطلاق مسيرة الأخضر في كأس العالم «قطر 2022» ضد الأرجنتين.

إصابة سلمان الفرج

وأوضحت صحيفة «الرياضية» السعودية، أن الفرج لم يتعافى بعد من إصابته في الكتف، التي تعرض لها ضد أيسلندا، ويحتاج لمزيد من التأهيل، ليكون جاهزاً لخوض مباراة الأرجنتين في المونديال.

السعودية وكرواتيا وديا

ومن المقرر أن يلتقي منتخب السعودية مع ضيفه الكرواتي، الأربعاء المقبل في مباراة ودية، على ملعب «مرسول بارك»، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا