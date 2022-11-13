المرصد الأفريقي للهجرة: دول القارة السمراء تعاني بشدة من آثار تغيرات المناخ

أكدت السفيرة الدكتورة نميرة نجم رئيس المرصد الأفريقي للهجرة، أن الدول الأفريقية تعاني بشدة من آثار التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن الأموال التي تعهدت الدول العظمى بدفعها في قمة المناخ الماضية COP26 بجلاسكو، لم تدفع حتى الآن.

الاقتصاد الاخضر سيكلف الدول النامية كثيرًا

ووصفت خلال لقاء مع كاميرا برنامج «مساء dmc» المذاع عبر قناة «dmc»، اعتراف الدولتين الأكثر تسببًا في الانبعاثات بالمسؤولية عن هذه الانبعاثات بأنه أمر جيد، مشددة على أن ذلك غير كاف للدول الأفريقية والنامية، نظرًا لمعاناتها من آثار التغيرات المناخية، مشددة على أن الاقتصاد الأخضر سيكلف هذه الدول الكثير.

ولفتت الدكتورة نميرة نجم، إلى أن الالتزام بالتعهدات في البرامج التنموية مهم للغاية، مشيرة إلى أن قمة التنفيذ التي أقامتها الحكومة المصرية أتت بمبادرات جيدة للغاية، مثل اقتراح عمل مبادرة «حياة كريمة في إفريقيا» مؤكدة أن هناك مشكلة في التمويل لأن الدول الكبرى ترفض تمويل بعض هذه المشروعات التنموية، مطالبة بأن يكون التمويل جاهزًا لتمويل مثل هذه المشروعات في إفريقيا من الدول المتعهدة بالتزامات مالية.

وأعربت عن أملها في أن تأتي قمة المناخ COP27، بثمارها في مسألة وفاء الدول الكبرى بتعهداتها، لإنجاز البرامج التنموية في الدول النامية المتضررة من التغيرات المناخية.