أستاذ دراسات البيئة: منحة أمريكا للطاقة النظيفة تسهم في تقليل الانبعاثات 10%

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، إن مبادرة الولايات المتحدة التي أعلنتها أمس بقمة المناخ الخاصة بمنح مصر 500 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي وألمانيا ستُحسن العديد من الأمور أهمها: مساعدة مصر في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بقدرة 10 جيجا وات، مما يقلل الانبعاثات الحرارية لدينا لـ 10%، فضلًا عن دعم المشروعات المُقامة على أرض الوطن.

أوضح أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي أول يوم للمؤتمر عن تنفيذ أول مشروع لإنتاج الطاقة من الهيدروجين الأخضر سينقل مصر حضاريًا واقتصاديًا.

دور مصر في إطار التغير المناخي وتحسينه

وأضاف «سمعان»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلامية دعاء جاد الحق عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن دور مصر في إطار التغير المناخي وتحسينه كان السبب في اختيارها لاستضافة مؤتمر قمة المناخ COP 27، حيث أنها نفذت العديد من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجدة كمشروع الطاقة الشمسية بأسوان، وطاقة الرياح بجبل الزيت،علاوة على مشروع الهيدروجين الأخضر بالعين السخنة.

سيكون هناك تعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي

وتابع، أنه سيكون هناك تعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، وبذلك سنتحول إلى منطقة لوجيستية تنقل الخبرات والطاقة إلى أوروبا، مشيرًا إلى أهم مشروعات التنمية المستدامة التي عملت عليها مصر في الفترة السابقة، كالسيارت التي تعمل بالغاز الطبيعي، فضلًا عن مشروعات تبطين التُرع وتحلية مياه البحار، مؤكدًا أن مصر تتخذ خطوات جادة للغاية في هذا الإطار باقتصادياتها وليس بالدعم الخارجي فقط.