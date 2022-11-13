هطول أمطار متوسطة فجرا على الإسكندرية واستمرار الطوارئ «صور»

سقطت أمطار متوسطة منذ قليل على مناطق متفرقة في الإسكندرية طوال فجر اليوم وحتى الصباح، بالتحديد في نطاق حي المنتزه، وسط إعلان حالة الطوارئ بشركة الصرف الصحي التي انتشرت سياراتها في كل مناطق الإسكندرية للتعامل الفوري والسريع للحد من تراكم المياه.

وبحسب ما رصده رجال الصرف الصحي، فإن الأمطار هطلت على مناطق وسط وشرق وحي المنتزه، مؤكدين عدم وجود لأي تراكم مياه، حيث تجرى عمليات تصريف المياه أول بأول بحسب بيان شركة الصرف الصحي.

أمطار الإسكندرية اليوم

وهطلت أمطار الإسكندرية اليوم بشكل متقطع فجرا فيما استمرت لدقائق صباحا ثم توقفت سريعا بينما عادت مجددا لعدة دقائق قبل أن تتوقف مجدداً، فيما ما لم ينتج عنها أي تراكم المياه الأمر الذي تبعه استمرار السيولة المرورية في كافة أنحاء المدينة الساحلية، تزامنا مع حركة المدارس.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

ويأتي ذلك بالتزامن مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار خفيفة قد تصل لمتوسطة على مناطق من محافظة الإسكندرية اليوم بنسبة حدوث من 30 إلى 40% وأن يشهد طقس الإسكندرية اعتدالا في الحرارة صباحا، مائل للبرودة ليلا .