الصين تسجل 1711 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الصين، تسجيل 1711 إصابة بفيروس كورونا بينها 1675 حالة محلية العدوى و36 حالة وافدة من الخارج، ليترفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 271968 حالة.

«لجنة الصحة الوطنية»: «صفر وفيات» بفيروس كورونا

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، إن البلاد لم تسجل أي وفيات جديدة بفيروس كورونا، لتظل حصيلة الوفيات ثابتة عند 5226 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته قناة «سي جي تي إن» الصينية.

إصابات كورونا

وأمس الأول الجمعة، سجلت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، 1452 إصابة محلية العدوى بفيروس كورونا في البر الرئيس للبلاد، مشيرة في تقرير يومي، إلى خروج 500 مريض مصاب بالفيروس غادروا المستشفيات بعد شفائهم.

وأشارت «اللجنة الصينية»، إلى تسجيل 10351 إصابة محلية العدوى بفيروس كورونا من دون أعراض.