الرئيس الصيني: نرفض عقلية الحرب الباردة

قال الرئيس الصيني «شي جين بينج»، إن «بكين» ترفض عقلية الحرب الباردة في السياسة الدولية، مؤكدا أن بلاده لن تلتزم أبدا بالتخلي عن استخدام القوة في تايوان، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي قوت سابق من اليوم الأحد، انتقد الرئيس الصيني خلال افتتاح المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني الحاكم تدخل قوى خارجية في تايوان، وقال «بينج»، إن انعقاد المؤتمر يأتي في مرحلة دقيقة بالنسبة للبلاد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«بينج» يدعو جميع أعضاء «الشيوعي» إلى السعي لبناء صين اشتراكية حديثة

ودعا «شي جين بينج»، جميع أعضاء «الحزب الشيوعي» إلى السعي متحدين لبناء صين اشتراكية حديثة على نحو شامل، وقا في تقرير بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، نيابة عن اللجنة المركزية الـ19 للحزب، إن شعار المؤتمر رفع الراية العظيمة للاشتراكية ذات الخصائص الصينية عاليا، وتطبيق فكر الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد على نحو شامل،، والتمسك بالمبادئ الأساسية مع الابتكار والدفع الشامل لعملية النهضة العظيمة للأمة.

الموافقة على قائمة تضم 46 عضوا باللجنة الدائمة لهيئة الرئاسة

ووافق الاجتماع، برئاسة، الأمين العام للمؤتمر «وانج هو نينج»، في وقت سابق، على قائمة تضم 46 عضوا باللجنة الدائمة لهيئة رئاسة المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني، من ضمنهم الرئيس الصيني، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

كما تمت تمت الموافقة على «دينج شيويه شيانج»، و«تشن شي»، و«قوه شنج كون»، و«هوانج كون مينج»، كنواب للأمين العام للمؤتمر، فيما تم تأكيد صلاحية 2296 مندوبا منتخبا للمؤتمر بعد المراجعة.