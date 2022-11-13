بايدن يشيد بنتائج «الديمقراطيين» في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس

أشاد الرئيس الأمريكي، جو بايدن بنتائج «الحزب الديمقراطي»، في انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس» الأمريكي، التي شهدتها البلاد يوم الثلاثاء الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت وسائل إعلام أمريكية، إن «الحزب الديمقراطي»، استعاد الأغلبية في «مجلس الشيوخ»، في انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» االإخبارية.

ماستو تفوز على لاكسالت المدعوم من ترامب بنيفادا

وفي وقت سابق، توقعت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، فوز السناتورة الديموقراطية كاثرين كورتيز ماستو على منافسها الجمهوري آدم لاكسالت المدعوم من الرئيس السابق دونالد ترامب في سباق «مجلس الشيوخ» في نيفادا.

ارتفاع عدد الديمقراطيين في الشيوخ

من جانبها، أشارت قناة «العربية» الإخبارية، إلى ارتفاع عدد الديمقراطيين المنتخبين في «مجلس الشيوخ» بفوز ماستو، إلى 50 من أصل 100، ما يسمح لحزب الرئيس الامريك الحالي جو بايدن بالسيطرة على المجلس، باعتبار أن الصوت المرجح يعود إلى كامالا هاريس نائبة بايدن.