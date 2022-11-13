النطق بالحكم على رئيس شركة مياه دمياط السابق اليوم

تنطق محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، بالحكم على رئيس شركة المياه في دمياط السابق؛ لاتهامه بالحصول على رشوة.

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار عاطف رزق كامل، وعضوية المستشارين محمد فرج السيد، وخالد شكري عثمان.

الحصول على رشوة

وجاء في أوراق القضية، أنّ المتهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمياط، حصل في مايو 2021 على 3 ملايين جنيه على سبيل الرشوة من إحدى شركات القطاع الخاص، مقابل استغلال وظيفته واستلام أعمال في المحافظة بالمخالفة.

مبالغ مالية وهدايا

وأضافت أوراق القضية، أنّ هيئة الرقابة الإدارية تلقّت بلاغًا من قبل أحد المقاولين يشكو فيه من تضرره من رئيس مجلس الإدارة، ويطلب منه رشوةً ماليةً وهدايا في مقابل أداء عملٍ من أعمال وظيفته المنوط به القيام بها.

وأُلقي القبض على المتهم متلبسًا في أثناء تلقيه 3 ملايين جنيه رِشوة، واتُّخذت الإجراءات القانونية حياله، وأُحيل إلى النيابة العامة، التي توّلت التحقيق معه، وأحالته إلى محكمة الجنايات.