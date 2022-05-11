تفاصيل حبس رجل أعمال ومدير بنك بقضية «رشوة كبرى» في البحر الأحمر

اسدلت محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، الستار على قضية «الرشوة الكبرى»، المتهم فيها رجل أعمال شهير، يمتلك مجموعة فنادق ومنتجعات سياحية بالغردقة، ومدير ائتمان بأحد البنوك، وقضت المحكمة برئاسة المستشار عبد الجليل مفتاح، رئيس المحكمة، بمعاقبة المتهم الأول بالسجن 3 سنوات، وغرامة 500 ألف جنيه، ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن 7 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، كما قضت المحكمة بإعفاء صاحب مكتب تقييمات واستشارات من العقوبة، لاعترافه بتفاصيل القضية أمام النيابة العامة.

رشوة 50 ألف دولار لتسهيل إجراءات قرض

تعود تفاصيل القضية عندما ضبطت الرقابة الإدارية المتهم الأول «م. س.»، رجل أعمال شهير يمتلك عدة فنادق ومنتجعات سياحية بالبحر الأحمر، و«م. ص.»، مدير عام قطاع الشركات بأحد البنوك الكبرى، أثناء تلقي المتهم الثانى «رشوة» من المتهم الأول، قدرها 50 ألف دولار، لتسهيل إجراءات حصول الطرف الأول على قرض في أسرع وقت، وذلك داخل أحد الفنادق السياحية بالغردقة.

تحقيقات النيابة العامة تكشف تفاصيل الواقعة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة وقتها إثبات الواقعة، والاتفاق عليها من خلال التسجيلات الصوتية، التي تمت من جانب الأجهزة الأمنية المختصة، بإذن من النيابة العامة، وكشفت التسجيلات والتحريات عن أن العملات المتفق عليها لمبلغ الرشوة بين المتهمين، كانت عملة أجنبية، وجرى الاتفاق على تقديمها داخل إحدى القرى السياحية المملوكة للمتهم الأول.

السجن 7 سنوات لمدير بنك و3 سنوات لرجل الأعمال

وبعد انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها في القضية، أمرت بإحالتها إلى محكمة جنايات البحر الأحمر، التي قضت اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم الأول، رجل الأعمال المعروف، بالسجن 3 سنوات، وغرامة 500 ألف جنيه، بينما قضت بمعاقبة المتهم الثاني، مدير الائتمان بالبنك، بالسجن 7 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، بينما أعفت المحكمة المتهم الثالث، صاحب مكتب تقييمات واستشارات، من العقوبة بعد اعترافه بتفاصيل الواقعة.