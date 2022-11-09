سفير مصر باليونان يوضح موقف ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية: إجراء تحليل DNA غدا

صرح السفير عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية في أثينا، أن السفارة واصلت اتصالاتها مع السلطات المصرية المعنية طوال الأيام الماضية، لتسهيل واستثناء أهالي ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية، الذي غرق أمام السواحل اليونانية الأسبوع الماضي، وذلك لتمكينهم من سرعة إجراء تحليل الـDNA، الذي طالبت به السلطات اليونانية، حتى يتسنى مطابقة الجثامين والتعرف عليها، واستصدار موافقة السلطات اليونانية، على نقل الجثامين إلى ذويهم في مصر.

إمكانية حضور أهالي الضحايا

وأضاف أن الجهات المعنية في مصر أكدت أن أهالي الضحايا «الأب والأم» يمكنهم التوجه اعتبارا من غد الخميس 10 نوفمبر الجاري، لمصلحة الطب الشرعي بالسيدة زينب بجوار سور مجرى العيون، لإجراء تحليل الـDNA، وأن مصلحة الطب الشرعي ستوافي السفارة المصرية في أثينا مباشرة، بنتائج التحاليل تباعا فور اعتمادها، حتى يتسنى إبلاغها للسلطات اليونانية، وبدء الإفراج الفوري عن الجثامين ونقلها إلى مصر.

متابعة الواقعة وشحن الجثامين

واتصالاً بما سبق، تود السفارة التأكيد على مواصلة متابعتها اليومية لكل الإجراءات اللازمة مع الجانب اليوناني، الذي أكد استعداده التام للتعاون مع السفارة في هذا الشأن، وذلك لشحن الجثامين التي سيتم التأكد من هويتها، وكذلك تسهيل كل الإجراءات اللازمة.

مصر تتقدم بخالص التعازي

وإذ تتقدم السفارة المصرية مجددا بخالص التعازي والمواساة في وفاة وفقدان أبناء مصر الكرام في هذا الحادث الأليم، تود أن تعرب عن تقديرها وامتنانها لكل الجهود المخلصة لأبناء الجالية المصرية في اليونان وخارجها، طوال الفترة الماضية، بما برهن بوضوح على ما يتحلى به الشعب المصري من شهامة وإنسانية.