«الهجرة» تعلن تفاصيل دورة تدريبية جديدة «أون لاين» للتأهيل الوظيفي

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عن دورة تدريبية جديدة، لتدريب التأهيل الوظيفي «أون لاين»، والذي يستهدف الشباب والبنات المهتمين بمعرفة الخطوات التي تساعد على الدخول في سوق العمل، وذلك للشباب سواء حديثي التخرج أو الشباب المنقطعين عن سوق العمل لفترة، وذلك بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية.

يأتي ذلك في إطار الدورات التدريبية التي يتيحها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتوظيف، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية، داخل المحافظات الأكثر تصديرا لها، من خلال توفير البدائل المناسبة لهم.

التدريب يستهدف إظهار المهارات في الطلب الوظيفي

وأوضح المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، في منشور عبر الصفحة الرسمية للمركز، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن تدريب التأهيل الوظيفي، يستهدف إظهار المهارات في الطلب الوظيفي، كيفية استخدام منصات التوظيف والتواصل ومنها: LinkedIn، بالإضافة إلى شرح أهم العناصر في كتابة السيرة الذاتية، والأخطاء التي ممكن التعلم منها.

وأشار المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، خلال المنشور، إلى أن التدريب سيكون لمدة 3 أيام، وذلك خلال أيام 21، 22، 24 نوفمبر الجاري، من الساعة 6 إلى 10 مساء.

تستهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية خاصة داخل المحافظات

وجدير بالذكر أن هذه الدورة التدريبية، تأتي استكمالا لخطة عمل وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ممثلة في المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، في إطار التعاون مع الوكالة الألمانية للتوظيف، التي تستهدف من خلاله مكافحة الهجرة غير الشرعية، خاصة داخل المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، من خلال توفير البدائل المتاحة والمناسبة لها، سواء من خلال توفير فرص عمل للشباب، أو من خلال تأهيلهم لسوق العمل، وحثهم على عمل مشروعات خاصة بهم.