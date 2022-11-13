سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأحد 13 نوفمبر

أصدرَت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري مع بداية العمل الأسبوعي لها سعر الدولار اليوم في بداية التعاملات الصباحية، إذ تحظى العملة الأمريكية على اهتمام الكثير من المواطنين والعاملين في البورصة فضلًا عن رجال الأعمال والمستثمرين في العملات الورقية.

ووفق المواقع الرسمية لعدد من البنوك استقر سعر الدولار اليوم خلال التعاملات الصباحية في عدد كبير من المؤسسات والمصارف البنكية من بينها بنوك الإسكندرية والتجاري الدولي والأهلي المصري.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نرصد سعر صرف الدولار اليوم وفقًا لبداية التعاملات صباح اليوم بالبنوك، على هذا النحو:

سعر صرف الدولار اليوم الأحد 13 نوفمبر في البنوك

اليوم 13 نوفمبر، وصل سعر صرف الدولار في المصرف المتحد إلى 24.34 جنيه للشراء و24.44 جنيه للبيع، سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 24.34 جنيه للشراء، بينما سعر البيع نحو 24.39 جنيه، وفي بنك مصر سجل سعر العملة الأمريكية نحو 24.34 جنيه للشراء، و24.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

مع بداية المعاملات سجل الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي 24.43 جنيه للشراء، و24.45 جنيه للبيع، في بنك المصري الخليجي وصل إلى نحو 24.24 للشراء، و24.45 جنيه للبيع، وداخل بنك CIB، وفي بنك قناة السويس، سجل نحو 24.39 جنيه للشراء، و24.44 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية سجل صباح اليوم الدولار نحو 24.37 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع نحو 24.44 جنيه، وفي بنك البركة، استقر سعر الدولار عند للبيع 24.32 للشراء، و24.42 للبيع، وبلغ سعر الشراء نحو 24.37 جنيه، في حين بلغ سعر البيع نحو 24.46 جنيه، داخل البنك المركزي.