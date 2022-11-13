تفاصيل مقتل شاب وإصابة آخر بسبب لهو الأطفال في أوسيم بالجيزة

جريمة بشعة وقعت أحداثها في تمام الخامسة من مساء أمس السبت، بمنطقة درب النافد التابعة لدائرة قسم شرطة أوسيم بالجيزة، بعدما لقي شاب مصرعه وأصيب آخر في مشاجرة وقعت أحداثها بين المجني عليه وأحد المتهمين بسبب خلافات على لهو الأطفال، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وجرى نقل المجني عليه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، تمهيدا للتصريح بالدفن.

بلاغ بالواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بلاغا من قسم شرطة أوسيم بمقتل شاب يدعى سلامة محمد حجر، في العقد الثالث من عمره، وإصابة شاب آخر، خلال مشاجرة نشبت بين المجني عليه وأحد المتهمين بسبب خلافات على لهو الأطفال، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين صحة الواقعة، وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين عائلتين أسفرت عن مقتل شاب وإصابة آخر، وتمكنت القوات من ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة في المشاجرة.

قرارات النيابة

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات، لبيان مدى تعاطيهم المخدرات من عدمه وقت ارتكاب الجريمة، كما أمرت رجال الشرطة بسرعة إجراء التحريات في الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في مسرح الجريمة للوقوف على ملابسات الجريمة، واستدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالهم.

الموقف القانوني

المحامي والخبير القانوني أحمد وهدان قال لـ«الوطن»، إن الفرق بين القتل العمد والقتل نتيجة المشاجرة والتي تكون نية الجاني فيها ليس إزهاق روح الضحية، وإنما القصد هو الضرب، ولكن لسبب ما تصل النتيجة الإجرامية إلى إزهاق روح الضحية، فالجاني يعاقب طبقا للمادة 236 من قانون العقوبات، والتي نصت على أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من 3 إلى 7 سنوات.

وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، والفيصل في إثبات سبق الإصرار والترصد، ما تسفر عن التحقيقات وتحريات جهات الأمن وسماع أقوال الشهود.