تداول 40 ألف طن بضائع متنوعة بموانئ البحر الأحمر اليوم

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، وصول 32 ألف طن ألمونيوم لميناء سفاجا قادمة من أستراليا، وتداول 40 ألف طن بضائع، ووصول وسفر 695 راكبا.

12 سفينة على أرصفة الموانئ

وأشار المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان صحفي، إلى أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة، مشيرة إلى تداول 40 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و411 شاحنة، و36 سيارة.

وشملت حركة الواردات 34 ألف طن بضائع، و188 شاحنة، و17 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، و223 شاحنة، و19 سيارة.

استقبال 32 ألف طن ألمونيوم

وأضاف البيان، أن ميناء سفاجا استقبل السفينة «VENTURE DYLAN»، وعلى متنها 32 ألف طن ألمونيوم قادمة من أستراليا، وغادرت السفينتان «الحرية 2»، و«دليلة»، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة «بوسيدون إكسبريس».

كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينة «سينا»، فيما شهد أمس رحلات وصول وسفر لنفس السفينة.