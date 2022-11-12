فرحة أهالي جنوب البحر الأحمر بسقوط الأمطار: «بتحول الصحراء لـ جنة»

استقبل أهالي جنوب البحر الأحمر، سقوط الأمطار التي شهدتها جنوب مدينة الشلاتين وأبو رماد بالمحافظة منذ ساعات، بالزغاريد والفرحة الغامرة، وأطلقوا عليها زخات الخير لتحويلها الصحاري إلى جنة ومراع خضراء يرعى عليها الإبل والأغنام.

سقوط الأمطار

أشار أبو الحسن عثمان من كبار مدينة الشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر في تصريحات لـ «الوطن» إلى فرحة سكان جنوب البحر الأحمر بسقوط الأمطار التي شهدتها منطقة ابو رماد وجنوب مدينة الشلاتين حيث استقبل المواطنون الأمطار بسعادة غامرة وبالطبل وأطلقت السيدات الزغاريد.

فرحة بسقوط الأمطار

وأوضح «عثمان» أن سبب فرحة سكان قبائل البحر الأحمر بسقوط الأمطار بأنها تحول حياة سكان الصحراء إلى الأفضل حيث الأمطار تروى الصحاري الشاسعة وتدب الحياه فيها من جديد حيث نزول المطر بيوفر على الناس عناء علف الإبل والأغنام، ومشقة سقايتها، قائلا «أرض بتدب فيها الحياة بشكل كلي من بعد الأمطار، وبتعج النعم».

ولفت إلى أن السكان في انتظار سقوط السيول والتي توفر مخزون مياه كبيرا يعيش عليها الأهالي لمدة شهور مقبلة إذ تمتلأ الآبار والوديان بمياه السيول.

يذكر أن هيئة الأرصاد حذرت من تقلبات في الأحوال الجوية، وتعرض مدن جنوب محافظة البحر الأحمر لأمطار غزيرة.