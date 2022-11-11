ارتفاع صادرات موانئ البحر الأحمر إلى 9 آلاف طن اليوم

شهدت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، حركة نشطة لتداول البضائع المتنوعة بارتفاع حركة الصادرت عن الواردات بمقدار الضعف تقريبًا.

عدد السفن

أعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن بلغ حجم التداول بها 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 738 شاحنة و 53 سيارة

الواردات بلغت 5000 طن

وتضمن البيان الصادر عن الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر أن حركة الواردات بلغت 5000 طن بضائع، 324 شاحنة، 18 سيارة.

الصادرات بلغت 9000 طن

كما تضمن البيان الصادر عن الهيئة العامة أن حركة الصادرات بلغت 9000 طن بضائع، شملت 412 شاحنة و35 سيارة .

سفاجا يستقبل دليلة والحرية 2

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية 2 بينما تغادر السفينة بوسيدون إكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون إكسبريس وغادرت السفينتان دليلة والحرية 2 ميناء نويبع يشهد استقبال ومغادرة 3 سفن.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1200 راكب بموانيها اليوم الجمعة 11 نوفمبر.