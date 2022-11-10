توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار رعدية على مدن البحر الأحمر

كشفت الأرصاد الجوية عن توقعات درجات الحرارة وحالة الطقس، خلال 72 ساعة مقبلة، بداية من الجمعة الموافق 11 نوفمبر إلى الأحد الموافق 12-11-2022.

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها، استمرار موجة الأمطار الرعدية المتفاوتة الشدة، على محافظة البحر الأحمر، ومدن حلايب والسلوم وشلاتين، ومرسى علم، على فترات متقطعة، مع استمرار نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة على السواحل

وأكّدت الهيئة استمرار سقوط الأمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري، خلال الـ48 ساعة المقبلة، كما يسود طقس غائم نسبيًا على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، ما عدا مدن ومحافظات شمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة الجمعة الموافق 11-11-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

- الوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 17.

درجات الحرارة السبت الموافق 12 -11-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

- الوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: العظمى 30 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 17.

درجات الحرارة الأحد الموافق 13-11-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

- الوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: العظمى 30 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 17.