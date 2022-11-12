تداول 37 ألف طن بضائع متنوعة بموانئ البحر الأحمر اليوم

شهدت موانئ البحر الأحمر تصدير 27 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا، وذلك على متن السفينة «OBE DINARES» المتجهة إلى الهند، كما سجلت الموانئ وصول وسفر ألف راكب، اليوم السبت، وذلك بحسب بيان هيئة موانئ البحر الأحمر.

حركة تداول البضائع

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان صحفي اليوم السبت، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 37 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و554 شاحنة، و48 سيارة، وشملت حركة الواردات 5 آلاف طن بضائع، و362 شاحنة 27 سيارة.

حركة الصادرات

وأشار البيان إلى أن حركة الصادرات بموانئ البحر الأحمر 3 ألف طن بضائع، و192 شاحنة، و21 سيارة، حيث استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة «بوسيدون إكسبريس»، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين «دليلة» و«الحرية2»، كما غادرت السفينة «OBE DINARES» وعلى متنها 27 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند.

كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينة «سينا»، وشهد الميناء أمس الجمعة رحلات وصول وسفر للسفن الثلاث «سينا» و«بريدج» و«أيلة».