سعر الذهب اليوم في مصر.. ارتفاع جديد في قيمة عيار 21

ارتفاع مستمر يشهده سعر الذهب عيار 21 منذ أول أمس، واليوم كشفت محلات الصاغة عن تسجيل ارتفاع جديد بقيمة 3 جنيهات في بعض الأعيرة، فأمس على سبيل المثال استقر هذا العيار عند قيمة 1272 جنيها واليوم 1275 للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر 2022

وترصد بوابة «الوطن»، فيما يلي، سعر الذهب اليوم في مصر 2022 في بداية التعاملات، وتحديدا سعر جرام الذهب عيار 21، وفق بيان النشرة السعرية للشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية بالقاهرة:

وصل سعر الذهب عيار 24 اليوم في محلات الصاغة للبيع 1446 والشراء 1457، وعيار 22 استقر عند 1325 للبيع و1336 للشراء، أما الذهب عيار 21 فوصل اليوم إلى 1265 جنيهًا للبيع، بينما سجل الشراء نحو 1275 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

واستقر سعر الذهب عيار 18 اليوم في محلات الصاغة عند 1084 جنيهًا للبيع والشراء وصل لنحو 1093 جنيهًا، وعيار 14 سجل بيع 843 جنيهًا، شراء 850 جنيهًا، وعيار 12 بيع 723 جنيهًا وشراء 729 جنيهًا، والأونصة بيع 44,962 جنيه، وشراء 45,317 جنيه، والجنيه الذهب عند بيع 10,120 جنيه وشراء 10,200 جنيه، وكيلو الذهب بيع 1,445,714 جنيه وشراء 1,457,143.

سعر الذهب اليوم في أسواق المال

وفي أسواق المال العالمية استقرت أسعار الذهب دون تغيير، إذ وصل سعر عيار 24 لـ1,387 جنيه، ما يعادل 56.99 دولار أمريكي، وعيار 22 استقر عند 1,272 جنيه، ما يعادل 52.24 دولار، فيما وصل عيار 21 اليوم 1,214 جنيه ما يعادل 49.86 دولار.

سعر الجنيه الذهب في أسواق المال

ووصل سعر أوقية الذهب اليوم الأحد لـ43,149 جنيه ما يعادل 1,772، والجنيه الذهب سجل 9,712 جنيه ما يعادل 398.92 دولار، وكيلو الذهب 1,387,415 جنيه ما يعادل 56,987 دولار أمريكي.

ووصل عيار 18 اليوم عند 1,041 جنيه ما يعادل 42.74، وعيار 14 وصل 809.33 جنيه ما يعادل 33.24، وعيار 12 سجل 693.71 جنيه ما يعادل 28.49 دولار، وعيار 9 وصل إلى 520.28 جنيه ما يعادل 21.37 دولار.