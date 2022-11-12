أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 1272 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر نتيجة لاضطراب التداول في البورصات العالمية، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية تعاملات اليوم السبت نحو 1272 جنيهًا، بينما استقر سعر الأونصة عند 1772 دولارا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وترصد بوابة «الوطن»، فيما يلي، أسعار الذهب اليوم في مصر بنهاية التعاملات، وتحديدا سعر جرام الذهب عيار 21، وفق بيان النشرة السعرية للشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية بالقاهرة:

الأوقية: 1772 دولارا.

الذهب عيار 24 سجل 1454 جنيها.

عيار 21 سجل 1272 جنيها.

عيار 18 سجل 1090 جنيها للجرام.

عيار 14 سجَّل 850.5 جنيه للجرام.

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 10176 جنيها.

سعر جرام عيار 21

وكسب سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 7 جنيهات خلال نهاية التعاملات المسائية في البورصات العالمية ليسجل الآن 1272 جنيهًا مقابل 1265.

سعر الذهب اليوم في مصر 2022

وارتفع عيار 24 نحو 8 جنيهات، إذ أنه كان في بداية التعاملات 1446 جنيها بينما يباع حاليًا في محلات الصاغة بـ1454 جنيها، وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 6 جنيهات ليكون الآن الحصول عليه بسعر 1090 جنيهًا، مقابل 1084 جنيه صباح اليوم.

أما عيار 14 فيباع الآن في السوق المحلية بسعر 850.5 جنيه، بينما كسب الجنيه الذهب اليوم فقط نحو 56 جنيها ليصبح بـ10176 جنيها، مقابل 10120 جنيها.

وكان الذهب قد حقق أكبر ارتفاع خلال عامين، إذ أدت ظهور الدلائل إلى تباطؤ التضخم في اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف سياسة التشديد النقدي.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.1% ليستقر عند 1756.54 دولار للأونصة، بعد ارتفاعه بأكثر من 2% الخميس الماضي؛ إذ أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكين بأقل من المتوقع في أكتوبر.