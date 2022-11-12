تفاصيل جديدة في واقعة «كرتونة الذهب»: رسالة على واتساب لسرقة 2 مليون جنيه

خضع أفراد عصابة الميكروباص لجلسة تحقيق موسعة أمام النيابة، صباح اليوم، لاستجوابهم عن تهمة الهجوم على سيارة وسرقة كرتونة تاجر ذهب وداخلها 2 مليون و350 ألف جنيه، واعترف أحد المتهمين الخمسة بتفاصيل الجريمة قائلًا: «أنا عرفت خطة تاجر الذهب عشان هو جاري فاتفقت مع لأصحابي على سرقتها وبعت لهم رقم العربية على الواتساب».

خديعة تاجر الذهب وتلصص جاره

وأضاف المتهم الرئيسي في واقعة سرقة كرتونة تاجر الذهب، أنه اكتشف أن الضحية يرسل النقود إلى شريكه داخل كرتونة أو جوال بلاستيك بين كمية من قصاصات الجرائد والكتب القديمة، وأنه ترقب جاره حتى شاهده يخرج بكرتونة متجها إلى موقف السيارات المتجه إلى القاهرة ووقف يراقب حتى تأكد من السيارة التي كانت تحمل الكرتونة على الشبكة العلوية بعد أن ربطها السائق مع متعلقات أخرى للركاب.

رسالة واتساب

رسالة على واتساب تسلمها باقي المتهمين على هاتف أحدهم تتضمن رقم السيارة الميكروباص وصورة الكرتونة وموعد انطلاقها وكانت مهمة شركاء المتهم الرئيسي السطو على الأموال فأعدوا العدة وانتظروا بالقرب من مدخل طريق الواحات وهو الطريق الذي تمر به السيارات القادمة من محافظة المنيا المعروف بالطريق الصحراوي الغربي المؤدي إلى ميدان الرماية بالجيزة.

وبعد انتهاء جلسة التحقيق الجديدة عرضت النيابة المتهمين على قاضي المعارضات الذي قرر تجديد حبسهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة السرقة بالإكراه وحيازة أسلحة نارية خرطوش وأرشد المتهمون عن مكان النقود وتسلمها تاجر الذهب.

سرقة بالإكراه وحيازة أسلحة نارية

وقال المحامي حازم محمد، في حديثه لـ «الوطن»، إن عقوبة المتهمين بسرقة كرتونة تاجر الذهب وفق قانون العقوبات تصل للسجن المؤبد لاقتران السرقة بجريمة أخرى هي حيازة أسلحة نارية.