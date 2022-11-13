مستشار وزير التموين للذهب يكشف أسباب ارتفاع الأسعار عالميا

علق الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب على ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، مشيرًا إلى أن الذهب ارتفع خلال هذا الأسبوع خارجًا أكثر من 80 دولار للأوقية ومحليًا ارتفع لأكثر من 50 جنيها للجرام ليصل عيار 21 لـ1265 جنيهًا.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي القاضي في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» أن عيار 18 وصل سعره لـ1085 جنيه معتبرًا أنها ارتفاعات قوية جدًا مشيرًا إلى أن أوقية الذهب وصلت لـ1700 دولار و1680 دولار لافتًا إلى أن الذهب ترتفع قيمته نتيجة للعرض والطلب وباعتباره مخزن للقيمة وأن الكثيرين يفضلون الاستثمار في الذهب.

أسعار الذهب ترتفع عالميا

وأشار أن ارتفاعات الذهب السنوية قوية جدًا وأن الذهب تجاوز 1265 جنيها للجرام وأنها تعتبر زيادة كبيرة في سعر الذهب مؤكدًا أن أسعار الذهب ترتفع عالميًا فسعر أوقية الذهب قارب على الوصول لـ 1800 دولار مؤكدًا أنه عند وصول سعر الأوقية لهذا السعر سيتجاوز سعر الجرام 1300 جنيه في مصر.

الذهب صناعة استراتيجية

ولفت إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب ارتفع من 75 طنا لـ125 طن مشيرًا إلى أن أكبر مخزون احتياطي ذهب في العالم لدى الولايات المتحدة الأمريكية وتليها الدول الأوروبية وأن البنوك المركزية تكون حريصة بقوة على زيادة الاحتياطي الاستراتيجي حيث يعطي قوة للعملة واقتصاد الدولة أيضًا.

وأكد أن الذهب هو العملة المعترف بها عالميًا وأن أي مواطن يحمل سبيكة ذهب في أي مكان في العالم يستطيع تغييرها، مشيرًا أنها صناعة استراتيجية ومهمة والرئيس السيسي بصدد افتتاح مدينة الذهب التي تعتبر إنجازا وبٌعد نظر باعتبار أن الذهب ليس رفاهية ولكن صناعة استراتيجية.