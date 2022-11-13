طلاب «طب سوهاج» يدخلون البهجة على نزلاء دار مسنين.. هدايا وترفيه

نظمت إدارة رعاية الشباب بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج، زيارة إنسانية لكبار السن المقيمين في الجمعية العامة لدار المسنين بالمحافظة.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس الجامعة، في بيان، إن الزيارة تأتي في إطار حرص الجامعة على تفعيل دورها المجتمعي، وتشجيع الطلاب على الشراكة المجتمعية والأعمال التطوعية، والتي تعزز القيم الإنسانية والشعور بالمسؤولية في نفوسهم.

تنظيم زيارات اجتماعية

وقال الدكتور مجدي أمين القاضي، عميد الكلية، إن الكلية تحرص على تنظيم هذه الزيارات الاجتماعية التي تترك أثرا جميلاً في نفوس كبار السن، وتمنحهم الفرح والسعادة، حيث شارك بالزيارة عدد من الطلاب بالفرق المختلفة، وقاموا بقضاء وقت ممتع مع نزلاء الدار وسط جو عائلي مليء بالألفة والوئام.

وأضاف أن الطلاب نفذوا العديد من الأنشطة الترفيهية لنزلاء الدار، وفي نهاية فعلايات الزيارة قام الطلاب بتوزيع الهدايا عليهم.

أنشطة إدارة رعاية الشباب

وأوضحت إيمان الفولي مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية، إن هذا النشاط يأتي ضمن خطة الإدارة الخاصة بالنشاط الاجتماعي لإدخال البهجة والسرور علي نزلاء الدار، حيث تم تبادل الحديث معهم ومجالستهم والتعرف على أحوالهم والاحتفاء بهم، كما ابدي المسنين ايضاً فرحتهم بتلك الزيارة، ورغبتهم في تكرارها مرة أخرى.