«طب أسنان الإسكندرية» تعقد مؤتمرها الدولي الأربعاء بمشاركة 20 دولة

تعقد كلية طب الأسنان بجامعة الإسكندرية مؤتمرها الدولي الـ22 يوم الأربعاء المقبل، وتستمر فعالياته على مدار 3 أيام، في أحد فنادق الإسكندرية.

وذكر الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، عميد الكلية، أن المؤتمر يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، حيث يشارك فيه خلال دورته الحالية أكثر من 20 دولة عربية وأجنبية، ويستضيف 80 من أشهر أساتذة طب الأسنان من مختلف الجامعات العالمية، وأكثر من 30 شركة مصرية وعالمية.

المؤتمر يتضمن أكثر من 20 ورشة عمل

وأضاف «عبدالحكيم»، خلال بيان جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، أن المؤتمر يتضمن عقد جلسات حوارية وعلمية، وأكثر من 20 ورشة عمل، وذلك على مدار 3 أيام للتعرف على آخر مستجدات، وأحدث ما تم التوصل إليه في مجال طب وجراحة وتجميل الفم والأسنان.

المؤتمر يستضيف زاهي حواس

وقال عميد الكلية، إن المؤتمر يستضيف الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، لتقديم بعد حضاري عن مصر، حيث تقام خلال فعاليات المؤتمر عدة أنشطة ثقافية وترفيهية وسياحة تعكس خلالها الوجه السياحي والثقافي لمدينة الإسكندرية.