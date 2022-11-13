«التعليم» تكلف المدارس بمواجهة الإرهاب الفكري وإذاعة الأغاني الوطنية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا للمديريات التعليمية، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة؛ لتأمين منشآت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مستوى الجمهورية، ومواجهة الإرهاب الفكري.

ووجّهت الوزارة المديريات التعليمية، بالمتابعة المستمرة لجميع المنشآت التعليمية؛ للاطمئنان على سير العملية التعليمية، والإبلاغ الفوري للإدارة المركزية للأمن بأي أحداث طارئة قد تؤثرعلى سير واستقرار العمل.

عدم التطرق داخل المدارس إلى أية قضايا سياسية

كما وجّهت وزارة التعليم، بالإبلاغ عن أي مخالفات أخلاقية؛ لضمان استمرارية المؤسسة التعليمية في تنفيذ أعمالها بكفاءة وفعالية، دون أضرار أو أعطال، وعدم التطرق داخل المدارس إلى أي قضايا خلافية ذات صبغة سياسية، أو حزبية، أو دينية حرصًا على عدم إقحام الطلاب في تلك الصراعات.

إذاعة الأغاني الوطنية والأغاني التي تقدر المعلم

وطالبت وزارة التربية والتعليم في خطابها، بذل الجهود الممكنة؛ لمحاربة الإرهاب الفكري بكل أشكاله، وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن، وتأكيد الثوابت الوطنية من خلال إذاعة الأغاني الوطنية والأغاني التي تقدر المعلم والمدرسة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على متابعة التزام كل المنشآت التعليمية بتنفيذ تعليمات الأمن والسلامة، بما يضمن الحفاظ في سلامة أبنائنا الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها.