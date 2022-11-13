بايدن يلتقي قادة اليابان وكوريا الجنوبية لبحث أنشطة بكين وبيونج يانج

قالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي بزعماء اليابان وكوريا الجنوبية، اليوم الأحد، من أجل تنسيق ردود الفعل على التهديدات الصادرة عن برامج كوريا الشمالية النووية، والصواريخ الباليستية، موضحة أن اللقاء سيتناول طلب المشورة بشأن التعامل مع الموقف المتشدد للصين في المحيط الهادئ.

اجتماعان مع رئيس الوزراء الياباني ورئيس كوريا الجنوبية

وقبيل الاجتماع وجهًا لوجه مع الرئيس الصيني شي جين بينج، يخطط بايدن لعقد اجتماعين منفصلين مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ورئيس كوريا الجنوبية يون سول يول، وبعد ذلك، سيجتمع الزعماء الثلاثة سويًا خلال قمة شرق آسيا في كمبوديا، وذلك بحسب الوكالة الأمريكية.

تحذيرات من إجراء كوريا الجنوبية تجربة نووية جديدة

يأتي الاجتماع في الوقت الذي أطلقت فيه كوريا الشمالية عشرات الصواريخ في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات قبل 10 أيام، ما أدى إلى اقتراح إخلاء شمال اليابان من السكان، وتحذيرات من الحلفاء من احتمالات قيام بيونج يانج بإجراء تجربة نووية جديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

بايدن يخطط لإقناع الرئيس الصيني بالضغط على كوريا الشمالية

من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، للصحفيين أمس، إن بايدن يهدف إلى القيام بتلك الاجتماعات، من أجل تعزيز الاستجابة المشتركة للدول الثلاث للمخاطر التي تشكلها كوريا الشمالية.

ونقلت الوكالة عن الرئيس الأمريكي قوله إنه يخطط للضغط على شي جين بينج، بهدف استخدام النفوذ الفريد للصين على كوريا الشمالية، بهدف كبح عدوانها، وذلك خلال الاجتماع الثنائي بين الرئيسين، والذي من المتوقع أن يناقش مجموعة واسعة من القضايا التي تهم الولايات المتحدة والصين، خلال اجتماع مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا.