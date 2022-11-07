«بيونج يانج»: سنرد بحزم على التدريبات العسكرية الأمريكية الكورية

أعلنت السلطات في كوريا الشمالية، أن «بيونج يانج» سترد بحزم على التدريبات العسكرية الأمريكية الكورية الجنوبية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية في نبأ عاجل.

ويوم الاثنين الماضي، انطلقت التدريبات العسكرية المشتركة «العاصفة اليقظة» في كوريا الجنوبية بين «واشنطن» و«سول»، وكان من المقرر اختتامها يوم الجمعة الماضية، إلا أن الجانبين اتفقا على تمديدها ليوم واحد.

جيش كوريا الشمالية يصف «العاصفة اليقظة» بالاستفزاز

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، في تقرير، إن هيئة الأركان العامة للجيش الشمالي، وصف تدريبات «العاصفة اليقظة» بالاستفزاز الهادف إلى تصعيد التوتر.

جدير بالذكر، أن كوريا الشمالية، أطلقت 35 صاروخًا على البحر الشرقي «بحر اليابان» والبحر الأصفر خلال الأسبوع الماضي.

كما شاركت سفينة «سويانج» التابعة للبحرية الكورية الجنوبية، أمس الأحد، في الاستعراض الدولي للأسطول الياباني، الذي أقيم في «خليج ساجامي» قبالة محافظة كاناجاوا جنوب شرق العاصمة اليابانية «طوكيو»، للمرة الأولى مرة منذ 7 سنوات، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.