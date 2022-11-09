آسيا خلال 24 ساعة: تحذير من تعرض تايوان لغزو صيني.. واتساع قائمة عقوبات واشنطن ضد «بيونج يانج»

شهدت 4 دول آسيوية خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، كان من أبرزها، التحذير التايواني من خطر حقيقي لغزو الصين، لـ«الجزيرة»، فيما، أضافت «واشنطن»، شخصين اثنين، على قائمة العقوبات ضد «بيونج يانج».

وحذرت رئيسة تايوان، «تساي إينج وين»، من خطر حقيقي لغزو «بكين»،«الجزيرة»، وقالت في تصريح لمجلة «ذي أتلانتيك» الأمريكية، إن «تايبيه» يجب أن تكون مستعدة لذلك.

تسجيل نشاط 63 طائرة صينية بالقرب من تايوان

وأمس الأول الاثنين، سجل الجيش التايواني، نشاطًا لـ63 طائرة و4 سفن عسكرية تابعة للجيش الصيني، بالقرب من الجزيرة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأشارت «تساي إينج وين»، إلى أن وجود خطر حقيقي، وفقا ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، قال نائب وزير الدفاع الأمريكي كولين كال، إن سياسات الولايات المتحدة الأمريكية تجاه «تايبيه» ستتغير تبعا لتغيرات الأوضاع الأمنية في المنطقة، مؤكدا خلال لقاء مع صحفيين، أن «واشنطن» متمسكة بسياسة الصين الواحدة.

واشنطن: نعارض التوحيد بالقوة وإعلان «استقلال تايوان» من جانب واحد

وأشار كال، إلى أن بلاده، تعارض التوحيد بالقوة وإعلان «استقلال تايوان» من جانب واحد على حد سواء، وأضاف المسؤول الأمريكي، أن تشريعات بلاده والاتفاقات القائمة تلزم «واشنطن» بتقديم المساعدة لـ«تايبيه» لتكون قادرة على الدفاع عن نفسها.

وتابع المسؤول الأمريكي قائلا، إن استخدام القوة في «مضيق تايوان» سيمثل خطرا على مصالح«واشنطن» الوطنية.

وفي شبه الجزيرة الكورية، أضافت «واشنطن» شخصين اثنيين، على قائمة العقوبات الأمريكية ضد كوريا الشمالية، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الشخصان على صلة بشركة «أير كوريو» الكورية الشمالية للطيران، المدرجة على قائمة العقوبات.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات على الشخصين لمشاركتهما في أنشطة النقل وقيامهما بمشتريات لصالح «بيونج يانج».

«واشنطن» تفرض عقوبات على «تورنادو كاش» للعملات الرقمية

وكانت «واشنطن» فرضت في وقت سابق،عقوبات على منصة «تورنادو كاش» للعملات الرقمية، وأشارت السلطات الأمريكية، إلى استخدام المنصة لتبييض أكثر من 7 مليارات دولار من الأموال، بينها أموال مسروقة من قبل قراصنة معلوماتية «هاكرز» مدعومون من «بيونج يانج».

وفي كوريا الجنوبية، وافقت محكمة محلية على الإفراج عن وزير الدفاع السابق، «سوه ووك»، البالغ من العمر «59 عاما»، بعد 17 يوما من احتجازه بقضية مقتل مسؤول في الصيد السمكي، في عام 2020 برصاص الجيش الكوري الشمالي، وقضت «محكمة منطقة سول المركزية»، بدفع 100 مليون وون«72072 دولارا أمريكيا» كوديعة، وعدم مغادرة المسؤول السابق محل إقامته المحدد أو الاتصال بالأشخاص الآخرين المرتبطين بالقضية.

«البيت الأبيض» يمدد الطوارئ الوطنية المتعلقة بإيران لعام إضافي

وفي الملف الإيراني، مددت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بإيران لعام إضافي، وقالت الرئاسة في بيان، إن حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في 14 نوفمبر 1979، والإجراءات التي تم إدخالها في ذلك الوقت يجب أن تظل سارية المفعول بعد 14 نوفمبر الجاري.

وأشار الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب موجه لرئيسة «مجلس النواب» نانسي بيلوسي، إلى الحديث عن «اتفاقيات الجزائر» المبرمة بين «واشنطن» و«طهران»، والتي أسفرت عن إطلاق سراح دبلوماسيين أمريكيين، ظلوا أكثر من عام كرهائن بعد 1979.

وفي وقت سابق، هدد وزير الأمن الإيراني، إسماعيل خطيب، في حوار مع مكتب حفظ ونشر مؤلفات المرشد الإيراني علي خامنئي، بريطانيا بدفع ثمن أفعالها وسعيها لزعزعة أمن بلاده، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

باتروشيف يبحث تطوير العلاقات الثنائية بين «موسكو» و«طهران»

وفي إطار العلاقات «الإيرانية الروسية»، وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، مساء أمس الثلاثاء، إلى «طهران»، بدعوة من أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، وفقا لما ذكرته شلبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وسيبحث باتروشيف، خلال الزيارة، التي سيلتقي فيها شمخاني وعددا من كبار المسؤولين السياسيين والاقتصاديين في إيران، تطوير العلاقات الثنائية بين «موسكو» و«طهران» والتعاون في القضايا الدولية.