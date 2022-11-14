أسعار الخضروات اليوم في أسواق الجملة والتجزئة

أعلنت أسواق الجملة ومن بينها العبور و6 أكتوبر، أسعار الخضروات، اليوم، وشهد أغلبها استقرارا بفضل توافر المعروض وتنوعه، مع توقعات بتحرك الأسعار مع بداية العروة الشتوية في ديسمبر المقبل.

ونستعرض في التقرير التالي كافة أسعار الخضروات في الأسواق المحلية اليوم، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

وفقًا للموقع الرسمي لسوق العبور، استقرت أسعار الخضروات اليوم، بداية اليوم وسجل خيار الصوب سعرًا يتراوح بين 4 و6 جنيهات، والبلدي بين 2 و4 جنيهات، كما تراوح سعر البنجر بين 2 و4 جنيهات، وسعر الفلفل الألوان ما بين 7 و17 جنيها، والباذنجان البلدي بين 3.5 و5 جنيهات، والباذنجان الرومي، بين 3 و4.5 جنيه، أما سعر الفلفل الرومي البلدي فسجل سعرًا يتراوح بين 4 و7 جنيهات، والصوب بين 5 و10 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي، سجل سعرًا تراوح بين 2.5 و4 جنيهات، والصوب بين 4 و7 جنيهات، كما سجلت الطماطم سعرًا يتراوح بين 2.75 و5 جنيهات، والبامية بين 16 و20 جنيها.

وسجل سعر البسلة ما بين 12 و20 جنيها، والسبانخ ما بين 5 و7 جنيهات، والقلقاس ما بين 4 و6 جنيهات، والثوم ما بين 7 و11 جنيها، والبطاطس ما بين 6 و9 جنيهات، والبصل بين 2.5 و4.5 جنيه، والكوسة ما بين 3.5 إلى 6.5 جنيه، والجزر ما بين 2.5 إلى 5.5 جنيه، والفاصوليا ما بين 5 و8 جنيهات، وتراوح سعر الملوخية بين 2.5 و4.5 جنيه.

أسعار الخضروات في أسواق التجزئة

وسجلت أغلب أنواع الخضروات استقرارًا في أسواق التجزئة بمختلف المحافظات والمراكز، وجاءت أسعار اليوم كالتالي:

سعر كيلو الطماطم البلدي تراوح بين 10 و18 جنيها.

سعر بطاطس التحمير 15 جنيها للكيلو.

سعر البصل الأحمر 6 جنيهات للكيلو، والأصفر بنحو 10 جنيهات.

سعر الليمون البلدي 16 جنيها.

سعر الخيار بسعر 10 جنيهات.

سعر بطاطا حلوة 6 جنيهات.

سعر باذنجان كبير 11 جنيها.

سعر الجزر سجل 18 جنيها.

سعر الفلفل الرومي الأخضر 15 جنيها.

سعر الفلفل الألوان 21 جنيها.

سعر بطاطس طبخ 15 جنيها.

سعر الكوسة 11 جنيها.

سعر الثوم الأبيض البلدي 20 جنيها، الأحمر البلدي بـ 28 جنيها.

سعر الكرنب الأحمر 6 جنيهات للحبة.

سعر الزنجبيل 120 جنيها للكيلو.