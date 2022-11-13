رؤساء الجامعات: لا صحة لمنع الطالبات من الدخول بسبب «البيرسنج»

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، الالتزام بتطبيق القواعد والضوابط المتعلقة بالأعراف والتقاليد الجامعية الواجب اتباعها داخل الحرم الجامعي، لا سيما فيما يتعلق بالزي، خلال الدراسة، وفي أثناء الوجود داخل الحرم الجامعي والكليات، موضحين أنّ هناك حملات توعية دورية يتم التنبيه على ضرورة الالتزام بالزي غير المخالف للعادات والتقاليد داخل الحرم الجامعي.

وأوضح رؤساء الجامعات، أنّهم نبّهوا أكثر من مرة قبل تطبيق القواعد والقوانين الخاصة بالمخالفات، على عدم ارتداء البناطيل «المقطعة» والـ«تي شيرتات الكات» والفيزون، والجلابيب والشباشب، أو أي شيء غريب يخالف قُدسية الحرم الجامعي.

الجامعات الحكومية

وقال الدكتورمصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إنّ الالتزام بالعادات والتقاليد وقدسية الحرم الجامعي شيء أساسي، وسمة يتم إرشاد الطلاب إليها من أول يوم لالتحاقهم بالجامعة لمعرفتها، للأخذ بها وتطبيقها، مشيرًا إلى أنّ الجامعة تقوم دومًا بالتوعية المستمرة للطلاب تجاه العادات غير المحببة والمخالفة لقدسية الحرم الجامعي أبرزها الملابس والعادات غير المألوفة للمجتمع الجامعي من مظاهر تُؤثّر سلبًا على الحياة الجامعية، موضحًا أنه حال رصد أي ظاهرة ملابس غريبة أو زينة في الوجه غير مألوفة يتم التنبيه أكثر من مرة على الطالب حال تكرارها قبل اتخاذ قرار منع الدخول والتحقيق حال الإصرار على المخالفة، وفقاً لقانون تنظيم الجامعات.

عادات الحرم الجامعي

وشدد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، على أنّ هناك العديد من الممنوعات لا يُسمح بدخول الطلاب بها للحرم الجامعي من أول مرة، مع التحقيق الفوري معهم، أبرزها ما يتعلق بالمواد المخدرة حال ضبطها، وبعض الأمور يتم التنبيه على الطلاب والطالبات أكثر من مرة حال تكرارها، وهو ما يتعلق بالملابس غير المألوفة لقدسية الحرم الجامعي، وهناك بعض الأمور يتم التعامل معها حال كونها لا تخالف العادات والتقاليد مثل «البيرسنج» إذ لا تُمنع الطالبات من الدخول به لكنه يتم التنبيه عليهم حال ملاحظته شاذًا أو غير مألوفٍ.