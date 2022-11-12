«الجامعات الخاصة»: نخطط للتوسع في برامج دراسية حديثة تتماشى مع التغيرات المناخية

أكد عدد من رؤساء الجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى التخطيط للتوسع من برامج دراسية حديثة وتكنولوجيا متطورة تتماشي مع التغيرات المناخية والمناخ والبيئة، وتؤهل الخريجين مستقبلاً لوظائف العمل المختلفة التي تتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة وتكنولوجيا الذكاء الإصطناعي، لمواجهة التغيرات المناخية كالهندسة البيئية، بجانب خطط وحملات التوعية والإرشاد بشأن مواجهة المناخ خلال الفترة المقبلة.

التغيرات المناخية

أوضح الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أن هناك خطة واستراتيجية طموحة تعمل بها غالبية الجامعات خلال الفترة المقبلة تتماشى مع رؤية وأهداف الدولة المصرية واستراتيجية الجمهورية الجديدة وتلبي المتطلبات الواجب توافرها المتعلقة بقضية التغيرات المناخية وآليات مواجهتها، أبرزها يتمثل في تدشين عدد من البرامج الدراسية تتعلق بالتغيرات المناخية، وكيفية مواجهتها و التعامل معها.

أوضح الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، أنه جرى العمل لمواكبة المتطلبات الحديثة لسوق العمل، أبرزها تدشين برامج جديدة تتماشى مع مجابهة التغيرات المناخية، لافتا إلى أن الدراسة تسير بصورة منتظمة وهادئة للعام الدراسي الجديد مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .