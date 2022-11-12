البابا تواضروس يترأس جنازة رجل الأعمال رؤوف غبور

ترأس البابا تواضرس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة جنازة رجل الأعمال رؤوف غبور بالكاتدرائية المرقسية بالعباسة، بحضور الأساقفة والاباء والكهنة بالكنيسة الأرثوذكسية.

البابا: للراحل إسهامات وطنية كبيرة

ونعى البابا تواضروس رجل الأعمال رؤوف غبور قائلا: «نودع إلى فردوس النعيم، رجل الأعمال رؤوف غبور، الذي رقد اليوم، بعد حياة مليئة بالعمل الإيجابي البناء، بالعطاء الإنساني النبيل».

وتابع: "لقد كانت للراحل الكريم إسهامات وطنية كبيرة في مجالي التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير التعليم الفني في مصر، كما دعم وعَضَّد بسخاءٍ وحبٍ احتياجات الخدمات الاجتماعية، فكان سببًا في سعادة واستقرار حياة كثيرين"

وقد شهد الجنازة عدد من رجال الاقتصاد بالدولة وعدد من كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

رئيس شركات غبور

ويعد رؤوف غبور راجل الأعمال المصرى ، رئيس مجموعة شركات غبور والعضو المنتدب فى مصر ورئيس مجلس إدارة شركة جي بي غبور أوتو اللى اتأسست سنة 1985، وهو عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار أولاده نادر غبور عضو مجلس الاداره وكمال غبور وابنته دينا غبور.

زوجته هى الراحله علا غبور المؤسسه لمستشفى 57357 لعلاج مرضى سرطان الاطفال بمصر.

صراع مع مرض سرطان البنكرياس

توفى المهندس رؤوف غبور، رئيس مجموعة شركات غبور، ومؤسس شركة جي بي غبور أوتو الوكلاء المحليين لعدد من علامات السيارات في السوق المحلي، يوم 9 نوفمبر الجاري بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

ورحل «غبور» عن عالمنا، بعد رحلة صراع مع مرض سرطان البنكرياس، الذي أصيب به منذ عام ونصف، ولم يستجب للعلاج الكيمياوي، وكان يسافر للخارج لإجراء الفحوصات الطبية، لكن شهدت الفترة الأخيرة من حياته تدهور في حالته الصحية.