رئيس النواب يلقي الكلمة الافتتاحية للاجتماع البرلماني على هامش COP27

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الكلمة الافتتاحية للاجتماع البرلماني العالمي على هامش الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المُناخ، في إطار تنظيم مجلس النواب المصري بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي لأعمال الاجتماع البرلماني العالمي على هامش أعمال الدورة الـ27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ.

قمة المُناخ تُعد الحدث الأبرز

في مستهل الكلمة، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أن قمة المُناخ تُعد الحدث الأبرز والأكثر تأثيراً عالمياً بالنظر إلى ما تهدف إليه من انقاذ كوكب الأرض من ذلك الخطر الوجودي والمُحدق بنا جميعاً، مُشيراً إلى أن التهديد الخطير لظاهرة تغير المُناخ يضع الجميع أمام مسئولياته للعمل الجاد والتحلي بالإرادة الصادقة والأخذ بأسباب فعالة لمواجهة حاسمة لتلك الظاهرة المُخيفة سعياً لعالم مستقر وآمن تترسخ فيه قيم الحفاظ على الطبيعة ومواردها باعتبارها إرثاً مُشتركاً للانسانية.

خلال الكلمة، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أن ظاهرة تغير المُناخ بوصفها تحدياً استثنائياً مُتعدد الأبعاد والتداعيات السلبية تستلزم مُقاربة شاملة لا تقف عند حدود الشق الحكومي فقط بل تتطلب من البرلمانيين كممثلين للشعوب الانخراط المُكثف والبناء في الجهد العالمي لمواجهة تلك الظاهرة.

وفي هذا الإطار، أشار المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى أن التداعيات الكارثية لظاهرة تغير المُناخ على المُجتمعات البشرية والنظم الإيكولوجية والبيئية تُعظم أهمية الاجتماع البرلماني العالمي باعتباره آلية حوارية بناءً ومُرتكزاً تفاعلياً لتبادل الأراء والخبرات التشريعية لمواجهة فعالة وحاسمة لتلك الظاهرة، كما أكد سيادته على أن الدولة المصرية لم تأل جُهداً من أجل مواجهة ظاهرة تغير المُناخ كأولوية رئيسية قاطعة أشواطاً في هذا المجال في الإطار الوطني جنباً إلى جنب مع الانخراط المُكثف في الأنشطة العالمية والذي تُوج باستضافتها الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP 27.

حشد الجهود لمكافحة تغير المُناخ

في ختام الكلمة، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على المسئولية التاريخية التي تقع على عاتق البرلمانيين تجاه الشعوب القلقة على مستقبلها من أجل حشد الجهود لمكافحة تغير المُناخ سواء على الأصعدة الوطنية والعالمية لتنفيذ التعهدات العالمية وتحويلها إلى واقع ملموس، كما وجه سيادته نداءً بإسم البرلمانيين إلى قادة العالم لإدخال التعهدات الدولية في مواجهة ظاهرة تغير المُناخ إلى حيز النفاذ والتطبيق الفعلي من أجل انقاذ الانسانية من ذلك الخطر الوجودي الذي يُهددنا جميعاً.