عاجل.. الحكومة: لا يوجد عجز في كميات الأرز.. والمخزون يكفي لمدة عام

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قبل قليل، أنّه لا يوجد أي عجز في الكميات المعروضة من الأرز الأبيض في الأسواق والمنافذ التموينية، حسب ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن عجز في الكميات المعروضة من الأرز الأبيض بالأسواق والمنافذ التموينية.

توافر السلع التموينية

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان عنه قبل قليل، أنّه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي أكدت أنّه لا صحة لوجود عجز في الكميات المعروضة من الأرز الأبيض بالأسواق والمنافذ التموينية، مُؤكدةً توافر السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي وبينها الأرز بأنواعه كافة، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا بجميع الأسواق والمنافذ التمويني.

حملات رقابية لمنع الاحتكار والتلاعب في الأسعار

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، توافر الأرز الأبيض بسعر 10.5 جنيه للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، بينما يتراوح سعره في الأسواق «السلاسل التجارية - محلات السوبر ماركت - والميني ماركت» من 12 إلى 15 جنيها للكيلو معبأ، ومن 11 إلى 12 جنيها للكيلو السائب، كما يتوافر مخزون استراتيجي من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي لمدة عام، مُشددة على شن حملات تفتيش دورية على الأسواق، لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية.

وناشد المركز، وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وحال وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني rumors@idsc.net.eg.