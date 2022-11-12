أسعار الأرز بالمحافظات.. يبدأ من 12 جنيها للكيلو

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، كمية من الأرز داخل منافذ البيع الخاصة بها، وحددت من خلالها أسعار الأرز بالمحافظات بداية من 12 جنيها للكيلو للسائب، لتوفيره بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطن.

وتتوافر المنافذ بكل مدن الجمهورية سواء ثابتة بمنافذ بيع السلع التموينية أو داخل معارض السلع الغذائية المخفضة، أو داخل منافذ التوزيع المتحركة للسلع الغذائية بأسعار مخفضة.

أسعار الأرز بالمحافظات تبدأ من 12 جنيها

ووفقا لحديث المهندس محمد إبراهيم، وكيل مديرية التموين بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، فإن سعر الأرز اليوم للمستهلك بمحافظة سوهاج، يبدأ من 12 جنيها للكيلو السائب مؤكدا أن ذلك يتناسب مع تحديد أسعار الأرز بالمحافظات حيث يبدأ من 12 جنيها حتى 14 جنيها وفقا لدرجة الكسر بالأرز، وصولا للأرز الأبيض الكسر 3% بسعر 15 جنيها للكيلو.

منافذ بيع الأرز بسوهاج

وأضاف أنه تم توفير 10 سيارات متنقلة لبيع الأرز بأسعار مخفضة، موضحا أنه تم استقدام الأرز من وجه بحرى لمحافظة سوهاج.

12 جنيها سعر الأرز بالفيوم

ووفقا لبيان أسعار معرض السلع الغذائية المخفضة بمدينة طامية الذى افتتحه محافظ الفيوم فأن سعر الأرز السائب اليوم من 12 جنيها بينما المعبأ من 13 حتى 15 جنيها.

سعر الأرز اليوم بمرسى مطروح

واستمرارا لتخفيض أسعار الأرز بالمحافظات فأن سعر الأرز المعبأ بمحافظة مرسى مطروح وفقا لمديرية تموين مطروح يصل إلى 14 جنيها للمعبأ و12 جنيها للسائب.

سعر الأرز بالإسماعيلية

وكذلك بمحافظة الإسماعيلية التى أتاحت سعر كيلو الأرز داخل منافذ بيع وزارة التموين بـ12 جنيها للكيلو السائب و15 جنيها للأرز المعبأ.

أسعار الأرز بالمنوفية

هذا وأوضحت مديرية التموين بمحافظة المنوفية على إتاحة الأرز الأبيض المعبأ بسعر 15 جنيها للكيلو و375 جنيها للشيكارة وزن 25 كيلو داخل منافذ بيع السلع الغذائية المخفضة.

سعر الأرز بقنا

فيما اتفقت أسعار الأرز بالمحافظات وسعر الأرز السائب بمحافظة قنا والذي وصل إلى 12 جنيها للكيلو داخل منافذ بيع السلع الغذائية المخفضة بميدان الساعة بمدينة قنا بينما وصل سعر كيلو الأرز المعبأ إلى 16 جنيها.

أسعار الأرز بأسوان

وكان سعر الأرز بمحافظة أسوان داخل منافذ بيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة سائب بـ12 جنيها ومعبأ من 14 حتى 16 جنيها.

لتبدأ أسعار الأرز بالمحافظات من 12 جنيها للسائب وصولا إلى 16 جنيها للمعبأ وذلك اعتمادا على نسبة كسر الأرز.