ضبط 45 طنا من الأرز داخل مضرب «مخالف» في الإسماعيلية

تمكنت مباحث التموين في الإسماعيلية بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية من ضبط كمية كبيرة من الأرز داخل مضرب مخالف في مدينة التل الكبير قبل بيعها في السوق السوداء.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا يفيد وجود معلومات تؤكد إخفاء أحد الأشخاص كمية كبيرة من الأرز داخل المضرب ومنع بيعها في الأسواق بعيدا عن أجهزة الدولة.

مداهمة المضرب

وقال بيان رسمي لديوان عام محافظة الإسماعيلية، إنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، جرى مداهمة المضرب وضبط الكميات بداخله وبعضها مجهز للبيع.

وتابع البيان، الحملة أسفرت عن ضبط 35 طن أرز شعير، و10 طن أرز أبيض وكسر أرز، داخل المضرب وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

مصادرة كميات الازر

وأشار بيان محافظة الإسماعيلية الرسمي أنه تم التحفظ على المضبوطات وإحالة صاحب المضرب إلى النيابة العامة للتصرف فيما أكد محافظ الإسماعيلية على تكثيف حملات مراقبة الأسواق والمحال التجارية والمخابز، والعمل على تقديم منتج جيد وآمن للمواطنين، ومجابهة احتكار السلع والتلاعب بالأسعار.

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن حملات المتابعة والرقابة التموينية، لضبط الأسواق وردع المخالفين، مستمرة بالتزامن مع توفير كافة السلع الأساسية الغذائية للمواطنين، ومجابهة احتكار السلع والتلاعب بالأسعار.