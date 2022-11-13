الاتحاد المصري للتأمين: نعمل معا للتوعية بمدى خطورة قضايا المناخ

شارك الاتحاد المصري للتأمين في مؤتمر الأمم المتحدة لقضايا المناخ COP27، إيمانا منه بأهمية الدور الذي يلعبه التأمين في مواجهة هذه القضايا، وما يمكن أن يقدمه من حلول تجاه مخاطر تغير المناخ وتحقيق الشمول التأميني في المجتمع المصري، وذلك من منطلق وعيه بأهمية القضايا البيئية والاجتماعية والقضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة وانعكاس ما يطرأ عليها من مستجدات على الصعيد العالمي والمحلي.

دور التأمين في مواجهة قضايا المناخ

وبحسب بيان صادر عن الاتحاد المصري للتأمين، فقد قام الاتحاد بعقد ورشة العمل الأولى في المنطقة الزرقاء، وذلك بالتعاون مع كبرى شركات التأمين، تحت عنوان «دور التأمين في مواجهة قضايا المناخ».

أدار الحوار خلال الورشة سينا حبوس، مستشار الاستدامة بالاتحاد المصري للتأمين، وتحدث فيها فيرونكا سكوتي، رئيس حلول القطاع العام بالشركة السويسرية لإعادة التأمين، ونوريا جارسيا، الرئيس الإقليمي لشركة متلايف، وأيمن حجازي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أليانز مصر.

رفع الوعي بالحلول التأمينية

وخلال الورشة تم إلقاء الضوء على أهمية مواجهة قضايا المناخ لما لها من أثر بالغ على كوكب الأرض ككل، وكذلك تم تناول الدور الذي يمكن أن يلعبه التأمين للمساعدة في مواجهة مثل هذه القضايا.

وألقى المتحدثون الضوء على المبادرات التي قامت شركات التأمين العالمية والمحلية بالمشاركة به، من خلال عقد شراكات مع القطاعين العام والخاص لمواجهة مثل هذه القضايا ودعم كافة المجتمعات ومحاولة رفع الوعي لدى تلك المجتمعات بالحلول التأمينية التي يمكن أن يقدمها التأمين، وخاصة تلك المجتمعات الأكثر تعرضاً لهذا النوع من المخاطر، بهدف تعزيز قدرتها على الصمود.

توصيات ورشة العمل الأولى

واختتمت الورشة بالتوصيات، بضرورة تضافر كافة الجهود من خلال شركات التأمين وإعادة التأمين والجهات الرقابية والعمل معاً من أجل رفع الوعى لدى كافة المجتمعات بمدى خطورة قضايا المناخ، وبحث مدى إمكانية تقديم المزيد من المنتجات التأمينية المناسبة لمواجهة تلك المخاطر، وذلك من خلال الاستعانة بالخبراء الاكتواريين وتدريب الكوادر في شركات التأمين، وتشجيع شركات التأمين على تطبيق مبادئ الاستدامة والاهتمام بإعداد تقارير الاستدامة والحوكمة الخاصة بها.