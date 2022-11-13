أضرار جسيمة في محطة كاخوفسكايا الكهرومائية بعد قصف أوكراني

أعلنت سلطات مدينة نوفايا كاخوفكا الواقعة في مقاطعة خيرسون، والمنضمة حديثا إلى أراضي الاتحاد الروسي، عن تعرض محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية لأضرار جسيمة، جراء قصف أوكراني.

وقال رئيس إدارة المدينة، فلاديمير ليانسيف، إن إصلاح الأضرار في المحطة ممكن، لكن سيتطلب عاما كاملا، مشيرا إلى أن القصف الأوكراني ألحق أضرارا أخرى في المدينة مثل قناة القرم وعدد من المرافق الحيوية.

وحذر ليانسيف، حسبما ذكرت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، من أن عشرات الآلاف من الأشخاص سيتعرضون لخطر الفيضان، حال فجرت القوات الأوكرانية المحطة.