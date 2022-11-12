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وزير الخارجية الأمريكي: التفاوض مع روسيا في يد أوكرانيا

كتب:

سحر المكاوى
10:33 م | السبت 12 نوفمبر 2022
وزير الخارجية الأمريكي

وزير الخارجية الأمريكي

قال المتحدث بِاسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن الوزير أنتوني بلينكن، أكد مجددا أن توقيت ومحتويات أي إطار عمل للمفاوضات مع روسيا يظل قرار أوكرانيا وفقا لما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

وعقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اجتماعا، مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في عاصمة كمبوديا بنوم بنه.

التخفيف من آثار الهجمات الروسية على البنية التحتية

وناقش بلينكين، خلال الاجتماع، التزام الولايات المتحدة الثابت بمساعدة أوكرانيا في التخفيف من آثار الهجمات الروسية على البنية التحتية الحيوية مع اقتراب فصل الشتاء؛ بما في ذلك المساعدات الإنسانية المتسارعة، وفقًا لتقارير رويترز.

 

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بقلم سحر المكاوى