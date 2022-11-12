أخبار روسيا وأوكرانيا.. عودة شرطة كييف إلى خيرسون

بعد استعادة أوكرانيا لمدينة خيرسون التي سيطرت عليها روسيا منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا، عاد ضباط الشرطة والإذاعة والتليفزيون الأوكرانيون إلى خيرسون الجنوبية، وذلك ضمن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.

آخر أخبار روسيا وأوكرانيا

وفي التفاصيل بشأن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا، تستهدف السلطات الأوكرانية بعودة ضباط الشرطة إلى خيرسون، أن تكون المدينة قابلة للعيش مرة أخرى بعد خروج القوات الروسية منها.

استئناف البث التليفزيوني والإذاعي الوطني في خيرسون

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، انسحاب قواتها من خيرسون وتراجعها إلى الضفة الغربية لنهر دنيبرو.

وقال رئيس الشرطة الوطنية الأوكرانية إيهور كليمينكو، في منشور على فيسبوك، اليوم، إن نحو 200 ضابط يعملون في المدينة، يقيمون في نقاط تفتيش ويوثقون أدلة على جرائم محتملة.

وقال كليمنكو، إن فرق الشرطة تعمل على تحديد وتحييد الذخائر غير المنفجرة، إذ أصيب أحد خبراء المتفجرات خلال إزالة الألغام من مبنى إداري وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وأوضحت هيئة مراقبة الاتصالات في أوكرانيا، أن البث التليفزيوني والإذاعي الوطني استؤنف في المدينة، وقال مستشار لرئيس بلدية خيرسون، إن المساعدات الإنسانية والإمدادات بدأت في الوصول من منطقة ميكولايف المجاورة.

وفي حديثه على التليفزيون الأوكراني، وصف مستشار رئيس مدينة خيرسون رومان هولوفنيا، الوضع في المدينة بأنه كارثة إنسانية.

وأضاف: «باقي السكان يفتقرون إلى الماء والدواء والطعام»، منوها بأنه لا يوجد خبز بسبب نقص إمدادات الكهرباء.

اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

وبشأن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، نقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية «تاس»، عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين قوله إن المحادثات مع مسؤولي الأمم المتحدة في جنيف يوم الجمعة كانت مفيدة ومفصلة، لكن قضية تجديد اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود الذي ينتهي في 19 نوفمبر لم يتم حلها بعد.

وفي ختام أخبار روسيا وأوكرانيا، أكد وزيرا خارجية أمريكا وأوكرانيا، ضرورة تجديد اتفاق الحبوب الذي ينتهي 19 نوفمبر.