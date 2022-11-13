«بتروتريد» تطلق خدمة شحن كارت الغاز إلكترونيا.. «ادفع وأنت في بيتك»

أعلنت شركة بتروتريد عبر صفحاتها الرسمية، خدمتها الجديدة لعملاء عداد الغاز مسبق الدفع، حيث بات بإمكانهم شحن كارت الغاز إلكترونيا عبر موقع الشركة على الإنترنت دون الحاجة للتوجه إلى فروع الشركة أو حتى منافذ فوري.

طريقة شحن عداد الغاز

وأضافت شركة بتروتريد في بيان عنها، أنّ عملية الشحن تتم عن طريق لوحة مفاتيح مزودة بقارئ للكارت توفرها الشركة للعملاء في جميع فروعها.

ويأتي ذلك ضمن جهود الشركة لتنفيذ برنامجها للتحول الرقمي الذي أطلقته تحت عنوان «بتروتريد الرقمية»، لرقمنة وميكنة جميع العمليات ضمن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتحديث وتطوير قطاع البترول، الذي يهدف للتيسير على عملاء الغاز الطبيعي وتوفير الوقت والجهد والتكلفة للمواطنين.