اليوم.. الموعد النهائي لتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي

نشرت شركة بتروتريد، إحدى شركات قطاع البترول والغاز الطبيعي، العاملة في مجال فواتير الغاز الطبيعي وغيرها من القطاعات، تحذير على صفحتها على مواقع التواصل الإجتماعي للتنبيه على المواطنين الذين لم يسجلوا أو يبلغوا بالقراءات الخاصة باستهلاك الغاز الطبيعي حتى الآن.

وقالت الشركة إن عدم تسجيل قراءات الغاز الطبيعي يتسبب في احتساب الشركة لمتوسط الاستهلاك وهو ما يجعل الحساب غير دقيق ومختلفا عن الاستخدام الفعلي، وهو ما قد يضر المستخدم ويزيد من قيمة الفاتورة عليه مع الوقت.

اليوم انتهاء تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي

وأشارت الشركة إلى أن اليوم الثلاثاء هو آخر فرصة لتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي، وأوضحت «بتروتريد»، أن هناك العديد من الطرق والوسائل التي يمكن من خلالها تسجيل قراءة العداد، ودفع الفاتورة، كالتالي:

1- الموقع الإلكتروني لشركة «بتروتريد» www.petrotrade.com.eg، ويمكن من خلاله تسجيل القراءة الخاصة بعداد الغاز الطبيعي.

2- الدفع من خلال بوابة بنك مصر بأي كارت خصم أو ائتمان «فيزا ـ ماستر كارد ـ ميزة».

3- تطبيق الموبايل والرابط موجود على الموقع الإلكتروني أيضًا.

4- إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريا على ماكينة لـ«POS» أثناء تحصيل الفاتورة عن طريق محفظة فون كاش البنك الأهلي، ومحفظة بنك مصر.

5- تطبيق موبايل ماي فوري.

6- تطبيق موبايل جوميا.

7- من خلال مكاتب البريد المصري.

8- من خلال جميع منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية «فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن».

9- استخدام التليفون الأرضي عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع، وكلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

10- الرقم المختصر 1122 من أي موبايل.

11- خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على الرقم 5727، ومن أي خط أرضي على الرقم 09000727.

12- يمكن من خلال أي فرع للشركة تسجيل القراءات، ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

13- من خلال المواقع الإلكترونية لشركات توصيل الغاز للمنازل.