«بتروتريد»: اليوم آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز لتجنب ارتفاع الفاتورة

طالبت شركة «بتروتريد»، إحدى شركات قطاع البترول والغاز الطبيعي، عملائها الذين لم يسجلوا القراءات الخاصة باستهلاك الغاز الطبيعي حتى الآن، بضرورة الإسراع للإبلاغ عن القراءات الخاصة باستهلاك الغاز الطبيعي في منازلهم، مؤكدة أن اليوم الخميس هو آخر أيام تلقي القراءات.

وأضافت الشركة أن عدم تسجيل المواطن لقراءات عداد الغاز الطبيعي الخاص به يتسبب في احتساب متوسط الاستهلاك، وسيقع بالضرر عليهم، إذ أن عدم تسجيل قراءات العدادات يتسبب في احتساب متوسط استهلاك، وهو ما يعني تسجيل قراءة غير دقيقة، وارتفاع قيمة الفاتورة على المستهلك.

اليوم انتهاء تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي

وأشارت شركة «بتروتريد»، إلى أن هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تسجيل قراءة العداد، ودفع الفاتورة، كالتالي:

1- الموقع الإلكتروني لشركة «بتروتريد» www.petrotrade.com.eg، ويمكن من خلاله تسجيل القراءة الخاصة بعداد الغاز الطبيعي.

2- الدفع من خلال بوابة بنك مصر بأي كارت خصم أو ائتمان «فيزا ـ ماستر كارد ـ ميزة».

3- تطبيق الموبايل والرابط موجود على الموقع الإلكتروني أيضًا.

4- إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريا على ماكينة لـ«POS» أثناء تحصيل الفاتورة عن طريق محفظة فون كاش البنك الأهلي، ومحفظة بنك مصر.

5- تطبيق موبايل ماي فوري.

6- تطبيق موبايل جوميا.

7- من خلال مكاتب البريد المصري.

8- من خلال جميع منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية «فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن».

9- استخدام التليفون الأرضي عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع، وكلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

10- الرقم المختصر 1122 من أي موبايل.

11- خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على الرقم 5727، ومن أي خط أرضي على الرقم 09000727.

12- يمكن من خلال أي فرع للشركة تسجيل القراءات، ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

13- من خلال المواقع الإلكترونية لشركات توصيل الغاز للمنازل.