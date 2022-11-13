عرب وأفارقة يشاركون في وقفة من أجل «مستقبل بلا انبعاثات» بقمة المناخ

شهدت قمة المناخ العالمية COP27، المنعقدة في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، وقفة من نشطاء مناخ عرب وأفارقة لمواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة.

«مستقبل خالي من الكربون والانبعاثات».. كانت هذه الكلمات التي رددها المئات من المشاركين في وقفة تطالب بالعدالة المناخية، إذ انطلقت من ميدان الطريق الأوسط حتي ميدان الورود بالمدينة الخضراء وذلك بمسافة 3 كليو متر، وسط حماية أمنية مشددة.

ومن جانبه أشار ياسر عرفات أمين عام نقابة المهن التعليمية على مستوى الجمهورية أحد أبناء محافظة جنوب سيناء، أن هناك مشاركة من جميع الجنسيات وأبناء محافظة جنوب سيناء المتهمين بقضايا البيئة والمناخ، وسط إشادة المشاركين بدور مصر الريادي في قضية التغيرات المناخية ودورها المهم في تنظيم مؤتمر المناخ.

مسيرة للتأكيد على نجاح قمة المناخ بشرم شيخ

وذكر الدكتور محمد الحممصي نقيب أطباء الأسنان بجنوب سيناء، أنهم نظموا مسيرة للتأكيد على نجاح قمة المناخ في مصر، كما أنهم في انتظار القرارات الهامة حول المؤتمر وليس مجرد توصيات كالأعوام الماضية.

مشاركة أبناء شرم الشيخ وجنسيات أخرى في مظاهرة للعدالة المناخية

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنهم جميعا شاركوا مجلس الشباب المصري، أطباء أسنان البدو، منظمات المجتمع المدني، وذلك للتأكيد على قيام مصر بالدور الإفريقي في المطالبة بالعدالة المناخية، إذ أنها لها القدرة على خلق التوازن البيئي بين دول إفريقيا.

وأشار عيد حسين أحد أبناء شرم الشيخ المشاركين في المسيرة، أنهم شاركوا من أجل دعم دور مصر في قمة المناخ، مؤكدا أنها من الدول الراعية في حل مشاكل المناخ، مشيدا بتنظيم المؤتمر.