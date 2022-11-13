ناشط بيئي يقود دراجة كهربائية إلى شرم الشيخ لحضور قمة المناخ

دراجة كهربائية دون وقود ضار للبيئة، قادها «علي» الناشط البيئي المصري، خلال رحلة وجهتها مدينة شرم الشيخ لحضور قمة المناخ COP27، محققًا رقمين قياسيين كأطول رحلة على دراجة كهرائية داخل الدولة، وأطول الرحلات التي جرى القيام بها على دراجة كهربائية في التاريخ.

وسائل نقل مستدامة

وتهدف رحلة الناشط البيئي إلى التوعية بالتغيرات المناخية، موضحًا خلال حديثه لبرنامج «8 الصبح»، المُذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، قيامه بعدد من الأنشطة باستخدام الدراجة الكهربائية خلال العامين الماضيين، لتشجيع الناس في الانتقال لوسائل نقل مستدامة أو صديقة للبيئة.

وأكد الناشط البيئي أن فكرته بدأت من إعلان مصر استضافة مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ، مشيًرا إلى وأولى أنشطته التي نظمها، وجاءت متزامنة مع يوم البيئة العالمي في يونيو الماضي، وقيامه بجولتين في مدن الدلتا والقناة، لتسليط الضوء على أثر المناخ على حياة المواطنين.

الفرق بين الدراجة الكهربائية والعادية

وأشار إلى أن وجود العديد من الأشياء المتأثرة بتغير المناخ، ولا سيما الزراعات والأراضي وأسلوب حياة الناس والتراث والآثار، قائلًا «قررت استخدم الدراجة الكهربائية في تسليط الضوء على قضية أساسية وهي قضية المناخ والبيئة».

وأوضح «عبده» أن الدراجة الكهربائية تختلف عن الدراجة البخارية العادية، بأنها لا تستخدم بنزين أو وقود أو عادم، متابعا: «دراجة كهربائية 100%، يتم شحنها من أي مصدر كهربائي».