«ثقافة النواب»: تحسن السياحة ودعم مشروعات المناخ أهم مكاسب «COP27»

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الدولة المصرية استعادت مكانتها في ظل وجود القيادة السياسية وذلك بشهادة كبرى الدول وخير دليل على ذلك قمة المناخ التى يشارك فيها 197 دولة على مستوى العالم وأكثر من 40 ألف مدعو، وما تناقلته وسائل الإعلام العالمية حول الدور العظيم الذى تقوم به الدولة المصرية من بداية من التنظيم مرورا بالدور المحورى الذى تقوم به فى المنطقة بأكملها.

تحسن في السياحة

وتابعت رشاد:" الدولة المصرية سوف تشهد تحسنا فى السياحة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن 120 قائدا أساسيا حضروا القمة، مما يساهم فى أعداد هائلة جاءت إلى مصر وذهبت لشرم الشيخ ولمست بذاتها فكرة الأمن والإستقرار والجمال المضاف للمدينة، وأن المكاسب التى حققتها مصر من تنظيم القمة أتى من حسن الإعداد لمشروعات جاهزة ومقدمة دراسات جدوى من هيئات علمية".

وأكدت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن التنظيم لقمة المناخ مثاليا، واعطى مضمونا جديدا قابلا للتنفيذ، وبهذا حققت الدولة المصرية مكاسب كبيرة من استضافة قمة المناخ، وأنها باتت محط أنظار العالم، بداية من توقيع اتفاقيات شراكة في قطاعات "الماء والغذاء والطاقة" لدعم تنفيذ مشروعات مناخية باستثمارات تصل إلى 15 مليار دولار، وتوقيع مذكرة تفاهم مع السعودية في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.

مواصلة التحرك

وتعهد القادة الأوروبيون بمواصلة التحرك من أجل معالجة التغير المناخى، إضافة إلى تعهد مجموعة التنسيق العربية بتقديم تمويل مشترك بمبلغ تراكمي يبلغ 24 مليار دولار بحلول العام 2030 للتصدي لأزمة المناخ العالمية.