«أحمد» سائق «توك توك» يطلق مبادرة لتوصيل المرضى مجانا في الإسماعيلية

على مدار 5 سنوات ويعمل الشاب أحمد إبراهيم سائق توك توك في مركز التل الكبير في محافظة الإسماعيلية، ليتعرض لمواقف إنسانية متعددة خاصة في القرى والعزب التابعة للمركز المقيم به ليقرر تخصيص ساعات من عمله في توصيل كبار السن والمرضى للمستشفيات دون أجر.

مبادرة طرحها الشاب على إحدى مجموعات التواصل الاجتماعي على موقع «فيس بوك»، قال فيها إنه مستعد للعمل وتوصيل أي شخص نهاراً وليلاً بالتوك توك الخاص به من غير القادرين أو الراغبين في الوصول إلى المستشفيات.

وقال أحمد إبراهيم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه قرر طرح مبادرته لرفع العبء بشكل بسيط عن بعض الأسر أملاً في انضمام آخرين له وزيادة أعداد المشاركين في المبادرة.

وتابع الشاب سائق التوك توك: «مركز التل الكبير له قرى وعزب تابعة له بعيدة عن قلب المدينة والتي تتواجد فيها الخدمات وخاصة المستشفى المركزي ومستشفى الحميات ومن هنا قررت ترك رقم هاتفي للتواصل لمساعدة أي شخص غير قادر لوجه الله».

وقال أحمد ابراهيم، إن عددًا من المترددين عليه من مرضى الغسيل الكلوي في مستشفى التل الكبير، وهم ممن يترددون على المستشفيات بشكل دوري ويحتاجون بالطبع لوسيلة نقل بسبب تعبهم وعدم قدرتهم على الحركة بشكل طبيعي.

انضمام أشخاص آخرين للمبادرة

وقال إبراهيم إنه مع إعلانه بادر 3 أشخاص آخرين للمشاركة في المبادرة وتركوا أرقام هواتفهم للتواصل معهم حال وجود أي حالة فيما انضم شخص بسيارته الملاكي وشخص آخر بسيارة أجرة 7 راكب.

وقال: «أنا نفسي المبادرة تتعمم، وكل قرية وكل مركز يبقى فيها ناس بتساعد بعضها ليعم الحب والخير على الجميع وتعود العلاقات الطيبة بيننا كأسر وأفراد».